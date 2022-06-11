В Британии увольняются таксисты из-за цен на бензин

11 июня 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Британские водители массово увольняются из-за роста цен на бензин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Британии водители такси массово увольняются из-за рекордного подорожания бензина. Тем, кто пользуется своим автомобилем для работы приходится тоже нелегко по той же причине, об этом сообщает газета Observer, ссылаясь на профсоюз GMB Union. «Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и прочие люди, [которые добираются до места работы на автомобиле], буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать», — цитирует газета главу GMB Union Гэри Смита. Он отметил, что в Великобритании также наблюдается массовый уход сотрудников других специальностей, так как они пользуются автомобилем во время работы. Смит предрек ухудшение сложившейся ситуации, если цены на топливо продолжат повышаться в стране. Согласно данным издания, в настоящее время в Британии, цена за литр бензина составляет 182,31 пенса (2,25 доллара). При том, что стоимость полной заправки обычного автомобиля, впервые в истории страны, достигла ста фунтов стерлингов (123,16 доллара). Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Жители Европы стали жаловать на кризис из-за санкций против РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Британии водители такси массово увольняются из-за рекордного подорожания бензина. Тем, кто пользуется своим автомобилем для работы приходится тоже нелегко по той же причине, об этом сообщает газета Observer, ссылаясь на профсоюз GMB Union. «Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и прочие люди, [которые добираются до места работы на автомобиле], буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать», — цитирует газета главу GMB Union Гэри Смита. Он отметил, что в Великобритании также наблюдается массовый уход сотрудников других специальностей, так как они пользуются автомобилем во время работы. Смит предрек ухудшение сложившейся ситуации, если цены на топливо продолжат повышаться в стране. Согласно данным издания, в настоящее время в Британии, цена за литр бензина составляет 182,31 пенса (2,25 доллара). При том, что стоимость полной заправки обычного автомобиля, впервые в истории страны, достигла ста фунтов стерлингов (123,16 доллара). Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Жители Европы стали жаловать на кризис из-за санкций против РФ.