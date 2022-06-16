Пермяки на набережной покатаются на санках летом

Летние бобслейные сани появятся на набережной Камы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми на спортивной части набережной Камы пройдет первый кубок города по боб-стартам для всех желающих. Для этого в город привезли специальный «боб» на колесах.

«Боб весит более 200 кг, обычно ездит по льду, но летом, специально для таких стартов, его ставят на колесики. Модернизировал Боб известный российский саночник Альберт Демченко. Он возглавляет Федерацию бобслея и скелетона Пермского края. И идея — провести соревнования, также принадлежит ему», — сообщают организаторы.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий пермяк, с хорошей физподготовкой. Дети от 14 лет тоже могут попробовать свои силы, но только с письменного разрешения родителей и предоставления медицинской справки. Спортивное мероприятие пройдет в субботу, 18 июня на спортивной части набережной. Старт регистрации — в 10:00.

Пермская федерация бобслея и скелетона — развивает и популяризирует олимпийский вид спорта. Ее председатель Альберт Демченко — трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2004/05, многократный чемпион России.