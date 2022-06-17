Правительство РФ выделило тюменскому университету миллионы рублей

18 июня 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

ТюмГУ получил грант на развитие научно-образовательного центра мирового уровня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Правительство РФ выделило Тюменскому государственному университету грант в размере 119 млн рублей. Деньги предоставят на развитие Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В этом году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют около 600 различных участников, среди которых образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики. На сегодняшний день участники НОЦ ведут деятельность в 35 российских регионах. Среди получателей грантов — Тюменский государственный университет», — говорится в распоряжении. Отмечается, что всего на развитие научно-образовательных центров мирового уровня будет направлено 1,6 млрд рублей. Список получателей был определен специальным советом, который возглавляют вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Денежные средства предоставляются по результатам деятельности этих организаций за 2021 год. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Правительство РФ выделило Тюменскому государственному университету грант в размере 119 млн рублей. Деньги предоставят на развитие Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В этом году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют около 600 различных участников, среди которых образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики. На сегодняшний день участники НОЦ ведут деятельность в 35 российских регионах. Среди получателей грантов — Тюменский государственный университет», — говорится в распоряжении. Отмечается, что всего на развитие научно-образовательных центров мирового уровня будет направлено 1,6 млрд рублей. Список получателей был определен специальным советом, который возглавляют вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Денежные средства предоставляются по результатам деятельности этих организаций за 2021 год.