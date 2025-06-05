На тюменской трассе ввели ограничения

На трех участках федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск ввели ограничения движения транспорта из-за дорожных работ. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«На 357 км в Абатском муниципальном округе на проезжей части проводятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение», — сообщили в инфоцентре.
Кроме того, движение по одной полосе введено на двух участках в Заводоуковском городском округе: с 89 по 92 километр — по направлению в Омск, а с 77 по 84 километр — по направлению в Тюмень. Все ограничения связаны с проведением дорожных работ и будут действовать до их завершения.
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