В ЕС придумали способ нанести России репутационный ущерб

FT: ЕС обсуждает включение России в серый список рискованных стран
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Инициатива связана с усилением экономического давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта с Украиной
Инициатива связана с усилением экономического давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта с Украиной Фото:

Европейский союз обсуждает возможность внесения России в так называемый «серый список» государств, чьи меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма признаны недостаточными. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — заявил немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер, пишет Financial Times. По данным издания, инициатива связана с усилением экономического давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта с Украиной и приостановки членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В случае принятия решения, финансовые учреждения Евросоюза будут обязаны проводить дополнительные проверки всех транзакций, связанных с Россией. Это усложнит доступ российских компаний и граждан к европейским финансовым услугам, а также негативно скажется на репутации страны на международной арене. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Как отмечает FT, в ЕС существуют разногласия, и некоторые страны намерены заблокировать инициативу. Вопрос требует согласования на уровне Совета ЕС и Европейской комиссии.

Помимо России, в обновленный список могут быть включены такие государства, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Одновременно планируется исключить из него Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Уганду и Ямайку.

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Европейский союз обсуждает возможность внесения России в так называемый «серый список» государств, чьи меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма признаны недостаточными. Об этом сообщает издание Financial Times. «Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — заявил немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер, пишет Financial Times. По данным издания, инициатива связана с усилением экономического давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта с Украиной и приостановки членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В случае принятия решения, финансовые учреждения Евросоюза будут обязаны проводить дополнительные проверки всех транзакций, связанных с Россией. Это усложнит доступ российских компаний и граждан к европейским финансовым услугам, а также негативно скажется на репутации страны на международной арене. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Как отмечает FT, в ЕС существуют разногласия, и некоторые страны намерены заблокировать инициативу. Вопрос требует согласования на уровне Совета ЕС и Европейской комиссии. Помимо России, в обновленный список могут быть включены такие государства, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Одновременно планируется исключить из него Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Уганду и Ямайку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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