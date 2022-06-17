17 июня 2022
16 июня 2022

ЯНАО возглавил топ регионов по расходам на охрану природы

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Сугояк, поселок Лазурный. Челябинская область, природа, экология, озеро сугояк
На Ямале предприятия вложили в природоохрану 81 миллиард Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место по расходам бизнеса на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. В 2021 году лидерами по природоохранным расходам стали предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа — 81,1 млрд руб., из которых 60,6 млрд руб. составили инвестиции», — уточняется на сайте организации.

На Ямале значительные средства были вложены в инфраструктуру для охраны атмосферного воздуха. В частности, в оборудование для сокращения выбросов парниковых газов и установки для очистки промышленных выбросов в атмосферу.

Ранее URA.RU рассказывало о федеральном экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». ЯНАО занял 40-е место.

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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место по расходам бизнеса на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. В 2021 году лидерами по природоохранным расходам стали предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа — 81,1 млрд руб., из которых 60,6 млрд руб. составили инвестиции», — уточняется на сайте организации. На Ямале значительные средства были вложены в инфраструктуру для охраны атмосферного воздуха. В частности, в оборудование для сокращения выбросов парниковых газов и установки для очистки промышленных выбросов в атмосферу. Ранее URA.RU рассказывало о федеральном экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». ЯНАО занял 40-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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