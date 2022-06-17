ЯНАО возглавил топ регионов по расходам на охрану природы

18 июня 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

На Ямале предприятия вложили в природоохрану 81 миллиард Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место по расходам бизнеса на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. В 2021 году лидерами по природоохранным расходам стали предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа — 81,1 млрд руб., из которых 60,6 млрд руб. составили инвестиции», — уточняется на сайте организации. На Ямале значительные средства были вложены в инфраструктуру для охраны атмосферного воздуха. В частности, в оборудование для сокращения выбросов парниковых газов и установки для очистки промышленных выбросов в атмосферу. Ранее URA.RU рассказывало о федеральном экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». ЯНАО занял 40-е место. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место по расходам бизнеса на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. В 2021 году лидерами по природоохранным расходам стали предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа — 81,1 млрд руб., из которых 60,6 млрд руб. составили инвестиции», — уточняется на сайте организации. На Ямале значительные средства были вложены в инфраструктуру для охраны атмосферного воздуха. В частности, в оборудование для сокращения выбросов парниковых газов и установки для очистки промышленных выбросов в атмосферу. Ранее URA.RU рассказывало о федеральном экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». ЯНАО занял 40-е место.