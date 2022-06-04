Курганская область потеряла позиции в экорейтинге страны

Курганская область заняла 60-е место в экологическом рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский регион опустился на 60-ю позицию в обновленном национальном экологическом рейтинге. Данные появились на сайте общественной организации «Зеленый патруль».

«Национальный экологический рейтинг. Расчетный период 01.03.2022 — 20.05.2022. Курганская область. 60-е место», — сообщает экопортал. По сравнению с предыдущим рейтингом, регион опустился на одну позицию вниз.

Ухудшение экообстановки могло быть связано с весенними пожарами. «За прошедшую весну произошли трагические события, связанные с лесными пожарами в Сибири и на юге Урала. Сложная ситуация была в Курганской, Кемеровской области, в Красноярском крае, в Иркутской области и Забайкалье», — сообщил глава организации Андрей Нагибин. Более половины упомянутых регионов ухудшили свои позиции в рейтинге.

Среди регионов Уральского федерального округа Курганская область занимает третью строчку. Лучшая экообстановка наблюдается в Тюменской области (27 место). 40-ю строку экорейтинга занимает ЯНАО. ХМАО, Челябинская и Свердловская области расположились на 73, 80 и 83 позициях соответственно. Худшим регионом стала Омская область.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется четыре раза в год по сезонам. Он создается с 2008 года на основе информации из СМИ, органов власти, общественников и граждан о ситуациях в области экологии и охраны окружающей среды. Оценка складывается из данных природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического индексов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане природоохранная прокуратура провела проверку. Были выявлены нарушения в работе предприятия по утилизации отходов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам