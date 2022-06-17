Многие из вернувшихся бойцов Росгвардии получили государственные награды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курган из служебной командировки на Украине вернулись сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Курганской области. В распоряжении редакции URA.RU имеется письмо от пресс-службы ведомства

«Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Курганской области успешно выполнили служебно-боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины и вернулись в пункт постоянной дислокации. За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях в ходе спецоперации на Украине, ряд сотрудников спецподразделений Росгвардии Зауралья удостоены государственных наград», — говорится в сообщении.

В мобильном отряде особого назначения «Скиф» прошел торжественный митинг, посвященный возвращению росгвардейцев. Военных на родной земле встречало руководство территориального управления, сослуживцы, ветераны, а также родные и близкие. Начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник полиции Андрей Быстров выразил благодарность сотрудникам спецподразделений, которые «до последнего дня командировки оставались верными Отечеству, успешно и профессионально выполнили поставленные задачи, продемонстрировав высокие моральные качества, боевую выучку и умелые действия в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь Донбассу. С украинской стороны, по сведениям народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Десятки зауральских росгвардейцев приняли участие в спецоперации пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

Ветераны приветствовали прибывших из Украины пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

Росгвардейцев встречали обрадованные курганцы пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

Дети встретили своих родителей пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

В составе группы был кинолог пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

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