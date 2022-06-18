В ЛНР сообщили, что командование украинского нацбатальона «Айдар» сдалось в плен Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), включая командный состав, добровольно сдались в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) под Северодонецком. Об этом сообщил источник в Народной милиции ЛНР.

«Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино [поселок, примыкающий к городу Северодонецк]. Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона», — сказал источник, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что боевик «Айдара» подтвердил план наступления на Россию в марте, которое готовили совместно с ВСУ. Бывший боец «Айдара» заявлял, что ВСУ убивают украинцев, которые пытаются эвакуироваться в Россию. Позже замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги арестовали в Ростове-на-Дону.

Подразделение спецназа «Ахмат» и корпус народной милиции ЛНР уже заявляли, что освободили поселок Метелкино, который примыкает к Северодонецку Луганской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.

*Айдар — организация, признанная экстремистской. Запрещена в России.

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