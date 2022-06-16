В курганское правительство ищут специалиста по импортозамещению

В отдел по импортозамещению в правительство Курганской области ищут эксперта, можно без опыта работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департамент экономического развития Курганской области ищут специалиста на должность эксперта отдела импортозамещения. Об этом говорится в группах Курганского госуниверситета (КГУ) в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на должность эксперта отдела импортозамещения управления промышленности и транспорта. Ищем инициативного и ответственного сотрудника, рассмотрим возможность трудоустройства без опыта работы», — указано в объявлениях о вакансии.

В обязанности сотрудника будет входить подготовка отчетов, обеспечение в пределах компетенции департамента отраслевых планов по импортозамещению, информирование потенциальных инвесторов о существующих проектах в Курганской области, а также мониторинг того, как реализуются инвестиционные проекты, вошедшие в план по импортозамещению. Требование к образованию — наличие технического или экономического образования. Зарплату обещают от 25 тысяч рублей.

Номер телефона для обращения не указан. Для уточнения информации работодатель просит писать в сообщения аккаунта «Департамент-Промышленности-Транс Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». На сайтах по поиску работы вакансия отсутствует. В департаменте экономразвития URA.RU попросили направить официальный запрос для комментария по данной теме.

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