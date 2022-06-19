Курганский губернатор раскрыл планы по шефству в Донбассе

По мнению губернатора Вадима Шумкова, Курганская область в состоянии восстановить небольшие соцобъекты на Донбассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганская область может помочь Донбассу в восстановлении детсадов и больниц. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Небольшой объект социального плана — садики, больницы в Донбассе мы сможем восстановить. Мы в год восстанавливаем сотни объектов в регионе, неужели не сможем помочь братскому региону?» — рассказал Шумков журналисту сайта «Политика сегодня».

Губернатор считает, что также туда могут поехать учителя из Курганской области или их педагогов смогут принять в Зауралье, так как в регионе «достаточно сильный институт подготовки преподавателей». Шумкова удивило, что на 1 июня Курганская область смогла собрать 200 тонн гуманитарной помощи, так как не каждый регион добился таких подобных результатов. По его словам, к отправке готовят еще семь вагонов со строительными материалами.

Шумков добавил, что из Донбасса в Курганскую область приехало более 40 человек. Он связал это с тем, что Курган находится в центре России, а основную волну мигрантов приняли регионы, которые граничат с Украиной.

По данным представителей правительства РФ, города и поселения Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в реконструкции после обстрела вооруженными силами Украины. Для этого, например, власти Челябинской области собираются наладить производство стекла на территории ДНР.

Представители правительства России отмечали, что восьмилетние боевые действия в Донбассе поможет завершить спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин рассказывал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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