Крупная IT-компания научит курганских детей программированию

Курганских школьников будут обучать программированию со второго класса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане IT-компания «Максим Технология» будет готовить будущих специалистов со второго класса. Ранее обучение связано с большой потребностью новых кадров в IT-сфере. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«В планах организовать преподавание программирования школьникам от восьми лет на базе Центра молодежного инновационного творчества и выезжать в школы муниципальных образований для популяризации IT- и инженерного направлений. А еще будем проводить для школьников и студентов различные соревновательные мероприятия по созданию и защите проектов. Нам нужны новые и хорошо подготовленные кадры», — подчеркнул директор IT- компании Игорь Татаринцев.

В настоящее время по поручению главы региона Вадима Шумкова предприятие активно сотрудничает с IT-колледжем на базе Курганского технологического колледжа, а также IT-институтом и Политехническим институтом, которые создаются на базе Курганского государственного университета. В прошлом году в компании «Максим Технология» практику и стажировку прошло 60 студентов, 20 из них принято в штат.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганский государственный университет совместно с предприятием «Вездеходы «Бурлак» планируют запуск передовой инженерной школы (ПИШ). Ее руководителем станет директор IT-компании «Максим Технология» Игорь Татаринцев. Создание ПИШ позволит расширить возможности по подготовке специалистов под потребности индустрии.

Совершенствование системы профильного цифрового образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций. 200 тыс. россиян получат возможность освоить цифровые компетенции по специальным программам дополнительного образования на условиях полной или частичной компенсации затрат.

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