Эстония запретила ввозить водку и мебель из России

20 июня 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Эстонцы не смогут привезти российскую мебель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эстония запретила привозить из России подсанкционные товары, в числе которых мебель и водка. Об этом сообщили в налогово-таможенном департаменте Эстонии. «С 10.07.2022 больше нельзя ввозить в Эстонию товары из России, продажа которых принесет значительный доход РФ и позволит ей продолжать специальную операцию на Украине», — сообщается на сайте налогово-таможенного департамента. В списке мебель, удобрения, древесина, изделия из дерева и древесный уголь. Также запрет распространяется на алкоголь крепостью ниже 80 градусов (пиво, вино, водку, виски, ликеры и другие спиртные напитки). Запрет связан с антироссийскими санкциями Евросоюза. В ведомстве также предупредили, что нарушителям грозит уголовная ответственность. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В шестом пакете санкций ЕС запретил ввоз российской водки, сообщает сайт MK.RU . США запретили ввозить в Россию предметы роскоши. Ранее в МИД Эстонии сообщили, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 20 июня обсудят седьмой пакет санкций против России, передает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Эстония запретила привозить из России подсанкционные товары, в числе которых мебель и водка. Об этом сообщили в налогово-таможенном департаменте Эстонии. «С 10.07.2022 больше нельзя ввозить в Эстонию товары из России, продажа которых принесет значительный доход РФ и позволит ей продолжать специальную операцию на Украине», — сообщается на сайте налогово-таможенного департамента. В списке мебель, удобрения, древесина, изделия из дерева и древесный уголь. Также запрет распространяется на алкоголь крепостью ниже 80 градусов (пиво, вино, водку, виски, ликеры и другие спиртные напитки). Запрет связан с антироссийскими санкциями Евросоюза. В ведомстве также предупредили, что нарушителям грозит уголовная ответственность. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В шестом пакете санкций ЕС запретил ввоз российской водки, сообщает сайт MK.RU. США запретили ввозить в Россию предметы роскоши. Ранее в МИД Эстонии сообщили, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 20 июня обсудят седьмой пакет санкций против России, передает RT.