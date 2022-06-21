Посол ЕС прибыл в МИД из-за блокады Калининграда Литвой

Проблему блокады Калининградской области может решить перевозка товаров по воде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер прибыл в МИД РФ из-за блокады товаров в Калининград из России через Литву. Об этом сообщают «Известия», корреспондент которых оказался на месте событий.

«Его вызвали в связи с ограничениями транзита ряда товаров из субъектов РФ в Калининградскую область. Ограничения введены литовской стороной якобы из-за европейских санкций в отношении России», — отмечает telegram-канал издания.

Ранее о вызове посла ЕС сообщал глава Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, ситуацию можно разрешить дипломатическим путем, пишет «Национальная служба новостей». По мнению главы региона, власти прибалтийской страны должны дать дополнительные разъяснения, что означает запрет на транзит грузов, но в любом случае дефицита не будет, отмечает ОТР.

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров, об этом стало известно 18 июня. По оценке Алиханова, ограничения коснутся порядка 50% грузов, ввозимых с территории РФ. Проблему может решить перевозка товаров по воде.

Санкции Запада против России связаны со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля. Основная цель России на этой территории — демилитаризация, денацификация, а также спасение населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. Ограничения европейских стран также коснулись логистики в РФ.

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