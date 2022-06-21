Традиционный совет свердловских мэров проведут 29 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Мэров свердловских городов 28 июня собирают на большое совещание перед сентябрьскими выборами, в которых участвует губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, закрытая встреча пройдет в традиционном месте — правительственном санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. С главами обсудят проведение начавшейся кампании.

«Во вторник [28 июня] будет семинар, главная тема, как и в прошлый раз — подготовка к выборам. Программу [учебы] только заканчивают формировать», — раскрыл собеседник, близкий к резиденции губернатора. Второй инсайдер уточнил, что мэров уже поставили в известность о дате заседания. Имена спикеров от областной власти, которые посетят учебу, пока не определены. Известно лишь, что организатором выступает департамент внутренней политики и его директор Антон Третьяков.

Предполагается, что одним из пунктов общения станет разбор — как мэры работают с соцсетями. На предыдущем собрании в начале февраля от глав потребовали завести личные страницы во «ВКонтакте», TikTok, «Одноклассниках» и других популярных сетях (позднее, возможно, рекомендации властей изменились). Градоначальники задачу выполнили и начали наполнять профили — кто релизами пресс-служб, а кто записями о личной жизни. «Будет анализ работы за полгода», — поделился ожиданиями один из собеседников агентства.

Предстоящий семинар планировалось провести еще во второй половине мая. Однако встречу перенесли из-за загруженного графика Куйвашева — он готовился к разговору с президентом Владимиром Путиным и праймериз «Единой России». Получить официальный комментарий департамента информполитики к моменту публикации не удалось, там не ответили на запрос URA.RU.

В губернаторских выборах, помимо Куйвашева, участвуют еще четыре кандидата. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин, а также депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР). Выборы пройдут 11 сентября.

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