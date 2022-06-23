Боевики «Айдара»* на заводе «Азот» в Северодонецке готовы сдаться

23 июня 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Украинские боевики нацбата «Айдар», заблокированные в Северодонецке, готовы сложить оружие Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), заблокированные на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке (Луганская народная республика), заявили о намерении сдаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Айдаровцы, засевшие на „Азоте“, по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что боевики выдвинули свои условия: они готовы сложить оружие и сдаться после того, как прекратится ведение огня, а также будет обеспечен безопасный выход гражданских лиц территории промышленной зоны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. Также сообщалось, что боевики «Айдара» начали давать показания против своих сослуживцев. *«Айдар» — организация, признанная экстремистской, запрещена в России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), заблокированные на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке (Луганская народная республика), заявили о намерении сдаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Айдаровцы, засевшие на „Азоте“, по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что боевики выдвинули свои условия: они готовы сложить оружие и сдаться после того, как прекратится ведение огня, а также будет обеспечен безопасный выход гражданских лиц территории промышленной зоны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. Также сообщалось, что боевики «Айдара» начали давать показания против своих сослуживцев. *«Айдар» — организация, признанная экстремистской, запрещена в России.