Боевики «Айдара»* начали давать показания против сослуживцев

20 июня 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

Сдавшиеся в плен боевики «Айдара» начали давать показания Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) начали давать показания против сослуживцев, которые принимали участие в блокировке завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Сейчас для переговоров с боевиками [на „Азоте“] задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метелкине», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что иностранные наемники на «Азоте» блокируют переговоры по сдаче в плен, несмотря на то, что зажатые на территории завода украинские боевики подавали сигналы о готовности продолжить переговоры. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. *Айдар — организация, признанная экстремистской. Запрещена в России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) начали давать показания против сослуживцев, которые принимали участие в блокировке завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Сейчас для переговоров с боевиками [на „Азоте“] задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метелкине», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что иностранные наемники на «Азоте» блокируют переговоры по сдаче в плен, несмотря на то, что зажатые на территории завода украинские боевики подавали сигналы о готовности продолжить переговоры. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. *Айдар — организация, признанная экстремистской. Запрещена в России.