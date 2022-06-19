19 июня 2022

Боевики «Айдара»* начали давать показания против сослуживцев

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Сдавшиеся в плен боевики «Айдара» начали давать показания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) начали давать показания против сослуживцев, которые принимали участие в блокировке завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Сейчас для переговоров с боевиками [на „Азоте“] задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метелкине», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что иностранные наемники на «Азоте» блокируют переговоры по сдаче в плен, несмотря на то, что зажатые на территории завода украинские боевики подавали сигналы о готовности продолжить переговоры.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться.

*Айдар — организация, признанная экстремистской. Запрещена в России.

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Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) начали давать показания против сослуживцев, которые принимали участие в блокировке завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Сейчас для переговоров с боевиками [на „Азоте“] задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метелкине», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что иностранные наемники на «Азоте» блокируют переговоры по сдаче в плен, несмотря на то, что зажатые на территории завода украинские боевики подавали сигналы о готовности продолжить переговоры. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. *Айдар — организация, признанная экстремистской. Запрещена в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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