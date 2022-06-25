Посол ЛНР в РФ: на территории «Азота» остались сотни мирных людей. Им заминировали выходы

26 июня 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Нацисты заминировали им выходы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В убежищах, находящихся на территории завода «Азот» могут находиться еще сотни мирных людей. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на слова вышедших с завода людей. «Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей. По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных. Поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий. Уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали. Установлено много ловушек и растяжек. Сейчас с ними работают наши саперы», — доложил Родин Мирошник в своем Telegram. Он уточнил, что эвакуация мирных жителей, которые стали заложниками завода «Азот», временно приостановлена. Причиной являются возобновившиеся обстрелы. При этом многие мирные жители уже эвакуированы, им доставлены вода, продукты и медикаменты, уточнил Мирошник. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Также стало известно о случаях изнасилования мирных женщин боевиками националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). По словам источника, сейчас пострадавшие находятся в безопасности, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В убежищах, находящихся на территории завода «Азот» могут находиться еще сотни мирных людей. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на слова вышедших с завода людей. «Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей. По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных. Поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий. Уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали. Установлено много ловушек и растяжек. Сейчас с ними работают наши саперы», — доложил Родин Мирошник в своем Telegram. Он уточнил, что эвакуация мирных жителей, которые стали заложниками завода «Азот», временно приостановлена. Причиной являются возобновившиеся обстрелы. При этом многие мирные жители уже эвакуированы, им доставлены вода, продукты и медикаменты, уточнил Мирошник. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Также стало известно о случаях изнасилования мирных женщин боевиками националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). По словам источника, сейчас пострадавшие находятся в безопасности, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.