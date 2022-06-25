В ЛНР доложили о женщинах, изнасилованных ВСУ на «Азоте»

26 июня 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день женщины находятся в безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) на регулярной основе насиловали женщин, удерживаемых в заложниках на химпредприятии «Азот» в Северодонецке. Об этом доложили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). «Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии „Азот“, подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками. Сейчас они уже находятся в безопасности и вместе со всеми освобожденными сегодня из „Азота“ получают медицинскую и психологическую помощь от специалистов ЛНР. Судя по эмоциально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации», — сказал собеседник ТАСС. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. Также сообщалось, что боевики «Айдара» начали давать показания против своих сослуживцев. 25 июня сообщалось, что с территории «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) на регулярной основе насиловали женщин, удерживаемых в заложниках на химпредприятии «Азот» в Северодонецке. Об этом доложили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). «Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии „Азот“, подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками. Сейчас они уже находятся в безопасности и вместе со всеми освобожденными сегодня из „Азота“ получают медицинскую и психологическую помощь от специалистов ЛНР. Судя по эмоциально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации», — сказал собеседник ТАСС. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. Также сообщалось, что боевики «Айдара» начали давать показания против своих сослуживцев. 25 июня сообщалось, что с территории «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей.