В Тюменской облдуме назвали дату и место прощания с Корепановым

Сергей Корепанов умер 28 июня на 75-м году жизни
Прощание с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым состоится 30 июня. Об этом URA.RU сообщили в управлении по обеспечению информационной политики регионального парламента. Политик ушел из жизни 28 июня.
«Прощание пройдет 30 июня в Тюменской филармонии. С 09:45 до 12:30», — уточнили в облдуме.
Корепанов 28 июня был срочно доставлен из здания парламента в кардиоцентр, где скончался. Председателю облдумы, возглавлявшему ее с 1998 года, было 74 года.
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