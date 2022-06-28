В Тюменской облдуме назвали дату и место прощания с Корепановым

Сергей Корепанов умер 28 июня на 75-м году жизни Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прощание с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым состоится 30 июня. Об этом URA.RU сообщили в управлении по обеспечению информационной политики регионального парламента. Политик ушел из жизни 28 июня.

«Прощание пройдет 30 июня в Тюменской филармонии. С 09:45 до 12:30», — уточнили в облдуме.

Корепанов 28 июня был срочно доставлен из здания парламента в кардиоцентр, где скончался. Председателю облдумы, возглавлявшему ее с 1998 года, было 74 года.