28 июня 2022

В Тюменской облдуме назвали дату и место прощания с Корепановым

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Пресс-конференция председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
Сергей Корепанов умер 28 июня на 75-м году жизни Фото:

Прощание с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым состоится 30 июня. Об этом URA.RU сообщили в управлении по обеспечению информационной политики регионального парламента. Политик ушел из жизни 28 июня.

«Прощание пройдет 30 июня в Тюменской филармонии. С 09:45 до 12:30», — уточнили в облдуме.

Корепанов 28 июня был срочно доставлен из здания парламента в кардиоцентр, где скончался. Председателю облдумы, возглавлявшему ее с 1998 года, было 74 года.

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Прощание с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым состоится 30 июня. Об этом URA.RU сообщили в управлении по обеспечению информационной политики регионального парламента. Политик ушел из жизни 28 июня. «Прощание пройдет 30 июня в Тюменской филармонии. С 09:45 до 12:30», — уточнили в облдуме. Корепанов 28 июня был срочно доставлен из здания парламента в кардиоцентр, где скончался. Председателю облдумы, возглавлявшему ее с 1998 года, было 74 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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