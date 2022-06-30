Певица Чичерина: Красная армия всех сильнее

01 июля 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина продолжает поддерживать российскую армию в СВО (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина, активно поддерживающая специальную военную операцию на Украине, поддержала российскую армию. Она выложила публикацию со словами поддержки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Красная армия всех сильнее!», — подписала пост Чичерина. Подписчики поддержали исполнительницу в комментариях. Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Чичерина неоднократно выступала для раненых солдат во время спецоперации. Не обошла стороной и свердловских солдат. Также она возложила цветы к памятнику первому главе ДНР. За ее политическую позицию ей пытались отменить выступление в московском клубе. Скрин поста Чичериной в соцсети «ВКонтакте» Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина, активно поддерживающая специальную военную операцию на Украине, поддержала российскую армию. Она выложила публикацию со словами поддержки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Красная армия всех сильнее!», — подписала пост Чичерина. Подписчики поддержали исполнительницу в комментариях. Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Чичерина неоднократно выступала для раненых солдат во время спецоперации. Не обошла стороной и свердловских солдат. Также она возложила цветы к памятнику первому главе ДНР. За ее политическую позицию ей пытались отменить выступление в московском клубе. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.