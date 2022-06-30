Певица Чичерина: Красная армия всех сильнее

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина, активно поддерживающая специальную военную операцию на Украине, поддержала российскую армию. Она выложила публикацию со словами поддержки на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Красная армия всех сильнее!», — подписала пост Чичерина. Подписчики поддержали исполнительницу в комментариях.
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.
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Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина, активно поддерживающая специальную военную операцию на Украине, поддержала российскую армию. Она выложила публикацию со словами поддержки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Красная армия всех сильнее!», — подписала пост Чичерина. Подписчики поддержали исполнительницу в комментариях. Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Чичерина неоднократно выступала для раненых солдат во время спецоперации. Не обошла стороной и свердловских солдат. Также она возложила цветы к памятнику первому главе ДНР. За ее политическую позицию ей пытались отменить выступление в московском клубе. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.