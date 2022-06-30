30 июня 2022

Тест-драйв вездехода военного завода Кургана показали на НТВ. Видео

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На «Курганмашзаводе» прошел тест-драйв гусеничного вездехода Фото:

Курганский машиностроительный завод устроил шоу с тест-драйвом гусеничного вездехода. Мероприятие прошло в рамках проекта по развитию промышленного туризма в России. Сюжет об оборонном предприятии показали на телеканале НТВ.

«На единственном заводе в стране, выпускающем боевые машины пехоты и их модификации для участников экскурсии показали настоящее шоу с тест-драйвом гусеничного вездехода, который работает в условиях Крайнего Севера, в том числе для доставки вахтовых бригад при геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа», — говорится в сюжете.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский оборонный завод стал одним из лучших в России. «Курганмашзавод» вошел в топ-30 лучших проектов по развитию промышленного туризма в России. Оборонное предприятие признали лучшим в номинации «Самая масштабная промышленная экскурсия». Всего для общероссийского проекта «Промышленный туризм» в Агентстве стратегических инициатив отобрано 30 регионов-участников.

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Курганский машиностроительный завод устроил шоу с тест-драйвом гусеничного вездехода. Мероприятие прошло в рамках проекта по развитию промышленного туризма в России. Сюжет об оборонном предприятии показали на телеканале НТВ. «На единственном заводе в стране, выпускающем боевые машины пехоты и их модификации для участников экскурсии показали настоящее шоу с тест-драйвом гусеничного вездехода, который работает в условиях Крайнего Севера, в том числе для доставки вахтовых бригад при геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа», — говорится в сюжете. Ранее URA.RU писало о том, что курганский оборонный завод стал одним из лучших в России. «Курганмашзавод» вошел в топ-30 лучших проектов по развитию промышленного туризма в России. Оборонное предприятие признали лучшим в номинации «Самая масштабная промышленная экскурсия». Всего для общероссийского проекта «Промышленный туризм» в Агентстве стратегических инициатив отобрано 30 регионов-участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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