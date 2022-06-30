Названы топ-5 популярных профессий в курганской глубинке

01 июля 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Жители сел в Курганской области идут работать трактористами, докер-механизаторами и водителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области популярными профессиями среди жителей сельской местности оказались тракторист-машинист сельхозпроизводства, водитель, тракторист, разнорабочий и докер-механизатор. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении по труду и занятости населения региона. «Наибольшее количество трудоустроенных: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства — 344, водитель — 298, тракторист — 281, разнорабочий — 231 и механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочных-разгрузочных работах — 163», — указано в статистических данных. В ведомстве отметили, что всего за первое полугодие трудоустроено 6,8 тысяч человек из общего числа обратившихся в центры занятости. Ранее URA.RU писало, что в июне уровень безработицы в Курганской области составил 1,3%. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На такие цифры повлияла стабильная ситуация на рынке труда. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области популярными профессиями среди жителей сельской местности оказались тракторист-машинист сельхозпроизводства, водитель, тракторист, разнорабочий и докер-механизатор. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении по труду и занятости населения региона. «Наибольшее количество трудоустроенных: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства — 344, водитель — 298, тракторист — 281, разнорабочий — 231 и механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочных-разгрузочных работах — 163», — указано в статистических данных. В ведомстве отметили, что всего за первое полугодие трудоустроено 6,8 тысяч человек из общего числа обратившихся в центры занятости. Ранее URA.RU писало, что в июне уровень безработицы в Курганской области составил 1,3%. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На такие цифры повлияла стабильная ситуация на рынке труда.