Курганский завод сможет участвовать в тендерах на оборонку. Фото

01 июля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Шадринский завод получил сертификат, по которому разрешается участвовать в оборонных тендерах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU «Шадринский автоагрегатный завод» (ШААЗ) в Курганской области получил сертификат, который позволяет ему участвовать в тендерах на размещение оборонных заказов. Об этом говорится в группе Курганского регионального отделения Союза Машиностроителей России в соцсети «ВКонтакте». «По результатам успешно пройденного аудита предприятие ШААЗ получило новый сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (Государственный военный стандарт на вооружение и военную технику — прим. ред.) в системе «Оборонсертифика», — говорится в посте. Данный документ дает заводу право участвовать в оборонных тендерах. При этом в следующем году вступает в силу новая версия стандарта, поэтому предприятию придется пройти ресертификационный аудит, отмечают в СоюзМаше. До этого URA.RU писало, что оборонный завод НПО «Курганприбор» запустил уникальную производственную линию литья по выплавляемым моделям. Их будут изготавливать из жаропрочных материалов и титановых сплавов. Документ подписан руководителем органа по сертификации Аркадия Владимирцева Курганское региональное отделение СоюзМаш России, соцсеть «ВКонтакте» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

«Шадринский автоагрегатный завод» (ШААЗ) в Курганской области получил сертификат, который позволяет ему участвовать в тендерах на размещение оборонных заказов. Об этом говорится в группе Курганского регионального отделения Союза Машиностроителей России в соцсети «ВКонтакте». «По результатам успешно пройденного аудита предприятие ШААЗ получило новый сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (Государственный военный стандарт на вооружение и военную технику — прим. ред.) в системе «Оборонсертифика», — говорится в посте. Данный документ дает заводу право участвовать в оборонных тендерах. При этом в следующем году вступает в силу новая версия стандарта, поэтому предприятию придется пройти ресертификационный аудит, отмечают в СоюзМаше. До этого URA.RU писало, что оборонный завод НПО «Курганприбор» запустил уникальную производственную линию литья по выплавляемым моделям. Их будут изготавливать из жаропрочных материалов и титановых сплавов.