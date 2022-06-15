На оборонном предприятии Кургана запустили уникальную технологию

На заводе трудятся более 2300 квалифицированных специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заводе «Курганприбор», производящем широкий спектр продукции для оборонного комплекса РФ, запустили уникальную производственную линию литья по выплавляемым моделям. Такие данные опубликованы в telegram-канале «Курганская область официально».

«На АО «НПО «Курганприбор» запустили уникальную производственную линию литья по выплавляемым моделям из жаропрочных материалов и титановых сплавов. Оборудование российское, изготовлено на ООО «СИБТЕХЛИТ»», — написано в сообщении.

В ближайших планах — запуск линии по изготовлению поликристаллических алмазных резцов для буровых установок нефтегазодобычи. Проект осуществляется в рамках импортозамещения. Ставку в своем развитии предприятие делает на собственные разработки и на современное высокотехнологичное оборудование. Сегодня в производстве задействовано более 200 современных высокопроизводительных токарных и фрезерных станков с ЧПУ, на которых изготавливается основная продукция завода.

О том, что на оборонном заводе «Курганприбор» идет набор новых сотрудников, URA.RU писало ранее. Предприятию требовались инженеры, начальники, слесари, наладчики и водители.