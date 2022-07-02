Пермский депутат, съездивший в Донбасс, задолжал за «коммуналку»

Депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров во время выборов 2021 года со скандалом вышел из «Единой России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат гордумы Перми от «Справедливой России» Дмитрий Федоров, который в этом году вместе с товарищами побывал в Донбассе, оказался должен УК «Парма» за услуги ЖКХ. Коммунальщики от политика через суд хотели получить свыше 200 тысяч рублей, сообщается в СМИ.

«Суд удовлетворил иск управляющей компании частично. С господина Федорова взыскано 187,8 тыс. руб.: 172,7 тыс. руб. долга за услуги ЖКХ и 15,1 тыс. руб. неустойки. В удовлетворении остальной части исковых требований УК „Парма“ отказано», — написано на сайте «Коммерсантъ-Прикамье». По имеющимся в распоряжении редакции телефонам оперативно дозвониться до господина Федерова не удалось. Корреспондент URA.RU постарается в ближайшее время связаться депутатом, для выяснения всех подробностей произошедшего.

В самом начале июня пермский политдеятель отчитался о поездке в Мариуполь. По его словам, весь день он провел в общении. Удалось поговорить более чем с 70 людьми. Уже после депутат, съездивший в ДНР, сравнил ВСУ и бойцов нацбатов. Также его впечатлили военнослужащие из Чечни. Федоров рассказал URA.RU, что встретился с ними на границе с Донецкой народной республикой.

РФ с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию, направленную на денацификацию и демилитаризацию страны. Главный приоритет российских войск, по данным властей России, недопущение жертв среди мирного населения и защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

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