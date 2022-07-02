Курганский пенсионер фиктивно прописал иностранцев у себя дома

Курганские полицейские обнаружили незаконную регистрацию мигрантов местным пенсионером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Кетовского района (Курганская область) по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД региона.

«В Кетовском районе в полицию поступило уведомление из многофункционального центра о том, что по одному из адресов 67-летним жителем района поставлено на учет два иностранных гражданина. <…> В ходе проверки выяснилось, что на указанный адрес иностранные граждане никогда не пребывали», — информирует пресс-служба. Для того, чтобы обнаружить подлог, сотрудникам полиции пришлось осуществить проверочный выезд. На месте сотрудники МВД узнали, что иностранцы живут и работают в другом месте. Их сняли с учета.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, по которому мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала года из Курганской области были депортированы 24 нелегальных мигранта. Также вскрылись подробности трудоустройства мигрантов на стройках Кургана, которым занимаются «смотрящие».