Командир «Ахмата» раскрыл тактику ВС РФ в боях за Лисичанск. «Маневренно отдавали некоторые позиции»

04 июля 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Военные РФ и ЛНР изматывали ВСУ, чтобы сохранить мирное население Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир полка «Ахмат», Герой России Замид Чалаев раскрыл тактику Вооруженных сил РФ и ЛНР, которая позволила быстро овладеть Лисичанском. По его словам, союзнические силы стремились как можно сильнее «израсходовать» националистов. «Мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их. Мы знали, что в Лисичанске у них много сил и средств было в то время и много мирных. Чтобы мирные люди не пострадали, мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали», — рассказал Чалаев беседе с РИА «Новости». Он добавил, что союзнические силы отдавали «некоторые позиции», чтобы еще больше измотать врага. «Чтобы они окончательно не зашли в Лисичанск и так маневренно», — уточнил командир спецподразделения. 2 июля Лисичанск был полностью освобожден от боевиков ВСУ. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Вскоре потерю контроля над территориями признали и в Генштабе ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Командир полка «Ахмат», Герой России Замид Чалаев раскрыл тактику Вооруженных сил РФ и ЛНР, которая позволила быстро овладеть Лисичанском. По его словам, союзнические силы стремились как можно сильнее «израсходовать» националистов. «Мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их. Мы знали, что в Лисичанске у них много сил и средств было в то время и много мирных. Чтобы мирные люди не пострадали, мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали», — рассказал Чалаев беседе с РИА «Новости». Он добавил, что союзнические силы отдавали «некоторые позиции», чтобы еще больше измотать врага. «Чтобы они окончательно не зашли в Лисичанск и так маневренно», — уточнил командир спецподразделения. 2 июля Лисичанск был полностью освобожден от боевиков ВСУ. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Вскоре потерю контроля над территориями признали и в Генштабе ВСУ.