Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева. Об этом заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко.
«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередному конфликту», — сказала Тимошенко в интервью газете The Daily Telegraph. Она также призвала Запад нарастить поставки оружия Киеву.
Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Стороны провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. Сообщалось, что Киев затягивает спецоперацию постоянными требованиями о поставках западного оружия. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Однако украинский лидер Владимир Зеленский ответил отказом.
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Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева. Об этом заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко. «Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередному конфликту», — сказала Тимошенко в интервью газете The Daily Telegraph. Она также призвала Запад нарастить поставки оружия Киеву. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Стороны провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. Сообщалось, что Киев затягивает спецоперацию постоянными требованиями о поставках западного оружия. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Однако украинский лидер Владимир Зеленский ответил отказом.