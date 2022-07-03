В ЯНАО подрядчика обязали отремонтировать проблемную новостройку

Жители Нового Уренгоя неоднократно жаловались на протекающую кровлю Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) депутату тюменской областной думы во время личной встречи о том, что застройщик ООО «СЗ СеверСтройСервис» отказывался проводить гарантийный ремонт. В здании протекала кровля и промерзали квартиры, сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Иван Вершинин.

«В ходе своей поездки в газовую столицу — город Новый Уренгой, проводил встречу с жителями проблемного дома, на который мне и ранее жаловались его жители. Жильцы дома номер 52 А, построенный несколько лет назад на улице Южной, пожаловались на протекающую кровлю, промерзание в квартирах и иные проблемы своего дома», — рассказал чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

После разговора с жителями Иван Вершинин направил представление в прокуратуру. Сотрудники ведомства на его основе провели проверку. Судебные приставы обязали ООО «СЗ СеверСтройСервис» устранить нарушения. При этом, по словам сотрудников прокуратуры, часть нарушений застройщик уже устранил.

Ранее URA.RU сообщало, что ООО «СеверСтройСервис» три года игнорировал проблемы жителей многоквартирного дома в Новом Уренгое. Из-за постоянной сырости в квартирах постоянно сыро, а на стенах образовались трещины.