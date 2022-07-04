Бриттни Грайнер попросила Джо Байдена освободить ее. Она отправила ему письмо

05 июля 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Спортсменка находится под стражей с пятого марта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанная за контрабанду наркотиков американская баскетболистка УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой освободить ее. Об этом сообщает издание The Associated Press. «Сидя в российской тюрьме, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. Я понимаю, что у Вас много своих проблем, но не забывайте обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все, чтобы вернуть нас домой. Я голосовала впервые в 2020 году, и мой голос был за Вас. Я верю, что Вы сможете. Я скучаю по семье. Мне больно видеть их страдания. Благодарна Вам за все, что Вы сможете сделать, чтобы вернуть меня домой», — говорится в письме Грайнер. Спортсменку задержали в Шереметьево пятого марта. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. Она выступает за екатеринбургский БК «УГМК» с 2015 года. Супруга Бриттни Грайнер обращалась к Джо Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложнице и то, что арест не может быть политически мотивированным. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Задержанная за контрабанду наркотиков американская баскетболистка УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой освободить ее. Об этом сообщает издание The Associated Press. «Сидя в российской тюрьме, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. Я понимаю, что у Вас много своих проблем, но не забывайте обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все, чтобы вернуть нас домой. Я голосовала впервые в 2020 году, и мой голос был за Вас. Я верю, что Вы сможете. Я скучаю по семье. Мне больно видеть их страдания. Благодарна Вам за все, что Вы сможете сделать, чтобы вернуть меня домой», — говорится в письме Грайнер. Спортсменку задержали в Шереметьево пятого марта. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. Она выступает за екатеринбургский БК «УГМК» с 2015 года. Супруга Бриттни Грайнер обращалась к Джо Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложнице и то, что арест не может быть политически мотивированным.