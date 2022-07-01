Песков прокомментировал задержание баскетболистки УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что не не может комментировать действия суда

"Не могу комментировать действия российского суда. Мы не имеем на это право, никогда не делаем это. Могу лишь оперировать фактами: они говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами. В российском законодательстве есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления. В плане вынесения вердиктов - это только суд может сделать. Арест не может быть политически мотивированным исходя из того, что я сказал", - заявил Песков. 

Спортсменку задержали в Шереметьево пятого марта. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. 

Супруга Бритни Грайнер обращалась к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. Слушание дела Грайнер пройдет первого июля в Химкинском городском суде.

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"Не могу комментировать действия российского суда. Мы не имеем на это право, никогда не делаем это. Могу лишь оперировать фактами: они говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами. В российском законодательстве есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления. В плане вынесения вердиктов - это только суд может сделать. Арест не может быть политически мотивированным исходя из того, что я сказал", - заявил Песков.  Спортсменку задержали в Шереметьево пятого марта. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы.  Супруга Бритни Грайнер обращалась к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. Слушание дела Грайнер пройдет первого июля в Химкинском городском суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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