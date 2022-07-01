Песков прокомментировал задержание баскетболистки УГМК

01 июля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что не не может комментировать действия суда Владимир Андреев © URA.RU "Не могу комментировать действия российского суда. Мы не имеем на это право, никогда не делаем это. Могу лишь оперировать фактами: они говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами. В российском законодательстве есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления. В плане вынесения вердиктов - это только суд может сделать. Арест не может быть политически мотивированным исходя из того, что я сказал", - заявил Песков. Спортсменку задержали в Шереметьево пятого марта. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. Супруга Бритни Грайнер обращалась к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. Слушание дела Грайнер пройдет первого июля в Химкинском городском суде. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

"Не могу комментировать действия российского суда. Мы не имеем на это право, никогда не делаем это. Могу лишь оперировать фактами: они говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами. В российском законодательстве есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления. В плане вынесения вердиктов - это только суд может сделать. Арест не может быть политически мотивированным исходя из того, что я сказал", - заявил Песков. Спортсменку задержали в Шереметьево пятого марта. Сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. Супруга Бритни Грайнер обращалась к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. Слушание дела Грайнер пройдет первого июля в Химкинском городском суде.