Как выгодно купить иномарку в условиях санкций

Россиянам советуют покупать авто через Белоруссию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Укрепившийся курс рубля по отношению к белорусской валюте, отсутствие серьезных проблем с логистикой и пошлин за ввоз авто послужили основанием для граждан РФ задуматься над покупкой машин в Белоруссии. Стоимость автомобилей в России и Белоруссии, судя по объявлениям, может отличаться на сотни тысяч рублей.

«Если говорить о разнице цен, то пример с пятилетним кроссовером Nissan X-Trail показал, что такое авто в Белоруссии может стоить на четверть дешевле. Семилетний Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым мотором и полным приводом в России стоит примерно 1,8 млн рублей, тогда как в Белоруссии его можно купить за 1,1 млн по текущему курсу», — объяснили авторы портала НГС, проанализировавшие объявления о продаже машин.

В таком плане покупки авто есть свои подводные камни. «Во-первых, купить белорусскую валюту по официальному курсу может быть затруднительно. Помимо обмена валюты стоит озаботиться и транспортными расходами. Так, перелет в Минск из Москвы может обойтись примерно в 5 тысяч рублей, из Челябинска — в 9 тысяч рублей. Обратная дорога с учетом расходов на бензин АИ-95 при среднем расходе 10 литров на 100 км может обойтись от 4 до 20 тысяч рублей», — предупреждают авторы.

К цене машины из Белоруссии стоит закладывать еще около 100 тысяч рублей из-за оплаты утильсбора, регистрационных действий и сертификата безопасности. Но даже в таком случае покупка может быть достаточно выгодной.

Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW. Сообщалось, что в связи с введенными санкциями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти.

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