Жители задали губернатору ЯНАО более тысячи вопросов

Жители писали губернатору в личные сообщения, оставляли комментарии под постами и обращались через чат-бот Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел прямой эфир на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Накануне эфира жители прислали главе округа 1571 вопрос, во время трансляции был дан ответ на 40 вопросов, сообщает telegram-канал «Пул 89».

«Прямой эфир губернатора в цифрах: он длился 1 час 6 минут, за которые Дмитрий Артюхов ответил на 40 вопросов. Перед эфиром губернатору прислали 1571 вопрос — в личные сообщения, комментарии под постами и в чат-бот», — отмечается в сообщении.

Эфир собрал более двух тысяч комментариев, на пике его смотрели 1715 зрителей. Трансляцию прокомментировали 2360 раз. На момент публикации новости трансляцию посмотрели более 37 тысяч пользователей.

Во время эфира было объявлено, что в воскресенье глава региона отправится в Тазовский район и встретится с жителями Газ-Сале. В августе состоится традиционная поездка губернатора по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО поручил увеличить рейсы в Сочи и Татарстан, а жители округа попросили Артюхова заменить детские наборы деньгами. Во время прямого эфира губернатор сообщил, что каждый год на протяжении пяти лет на Ямале будут выделять по миллиарду на модернизацию коммунальных сетей. Артюхов также поставил задачу главам городов активнее работать с застройщиками.