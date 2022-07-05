Байден прочел письмо заключенной баскетболистки УГМК

06 июля 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

Президент США прочитал письмо от заключенной баскетболистки УГМК Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден прочел письмо от задержанной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки УГМК Бритни Грайнер. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время онлайн трансляции брифинга на официальном сайте Белого дома. «Я могу сказать, что президент прочитал письмо. Я присутствовала, когда он читал письмо. Мне нечего сообщить о том, собирается ли он отвечать, в какой это может быть форме. Президент сделает все возможное, все, что в его полномочиях, чтобы вернуть ее домой», — рассказала пресс-секретарь. Помимо этого, Жан-Пьер отметила, что Байден «принимает это (задержание баскетболистки — прим. ред.) близко к сердцу». Ранее Бритни Грайнер отправляла письмо президенту США с просьбой освободить ее. В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево нашли наркотические вещества в багаже спортсменки. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, по которому баскетболистке УГМК грозит до десяти лет лишения свободы. Супруга американки обращалась к президенту с просьбой помочь. Также, общественные организации призвали Байдена «заключить сделку» по Грайнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Президент США Джо Байден прочел письмо от задержанной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки УГМК Бритни Грайнер. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время онлайн трансляции брифинга на официальном сайте Белого дома. «Я могу сказать, что президент прочитал письмо. Я присутствовала, когда он читал письмо. Мне нечего сообщить о том, собирается ли он отвечать, в какой это может быть форме. Президент сделает все возможное, все, что в его полномочиях, чтобы вернуть ее домой», — рассказала пресс-секретарь. Помимо этого, Жан-Пьер отметила, что Байден «принимает это (задержание баскетболистки — прим. ред.) близко к сердцу». Ранее Бритни Грайнер отправляла письмо президенту США с просьбой освободить ее. В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево нашли наркотические вещества в багаже спортсменки. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, по которому баскетболистке УГМК грозит до десяти лет лишения свободы. Супруга американки обращалась к президенту с просьбой помочь. Также, общественные организации призвали Байдена «заключить сделку» по Грайнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным.