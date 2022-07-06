ЕР разработала пакет законов поддержки граждан в условиях санкций

«ЕР» отчиталась об итогах проделанной работы в период весенней сессии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Почти половина принятых Госдумой в весеннюю сессию законов были подготовлены «Единой Россией» или при участии ее депутатов. Причем, социально значимые инициативы в условиях специальной военной операции и противостояния санкциям Запада принимались практически единогласно, отметило руководство на брифинге по итогам работы.

«Было внесено 588 законопроектов, приняты — 292. Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчетов по госконтрактам в строительстве, на общую сумму свыше 2 трлн рублей», — уточнил руководитель фракции партии Владимир Васильев.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в свою очередь заявил, что «Единая Россия» вместе с Правительством обеспечила защиту граждан, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики, подготовив и оперативно приняв пакет антисанкционных законов.

«Это, конечно же, мораторий на проверки бизнеса, поддержка лизинга, снижение требований к офсетным контрактам, упрощение антимонопольных мер, поддержка российских инвесторов. Также сняты ограничения для освобождения от НДФЛ ветеранов, распространены права родителей и опекунов на получение налоговых вычетов на занятия спортом и лечение детей. Введены налоговые льготы для различных организаций», — сказал Жуков.

Одним из ключевых векторов работы партии стала поддержка семей с детьми. Для этого в отчетный период были реализованы инициативы, которые легли в основу народной программы по защите семьи и рабочей группы по демографии.

«Введена ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Все дети от 5 до 7 лет бесплатно ездят на электричках. В регионах открываются многофункциональные семейные центры, которые оказывают помощь в режиме одного окна. В ближайшее время примем законопроект о совместной госпитализации родителей с детьми, которые имеют ограничения к самообслуживанию», — рассказала вице-спикер Госдумы, глава партийной комиссии Анна Кузнецова.

Также партия, совместно с фракцией в Госдуме работала над реализацией программы в сфере образования. На контроле находится программа капремонта школ, на которую по инициативе «ЕР» в бюджете заложено 67 млрд рублей.

Активно развивается законодательство в сфере здравоохранения. В частности, принят закон, расширяющий возможности для заготовки плазмы крови при производстве лекарственных препаратов. Он поможет закрыть потребности при производстве жизненно необходимых лекарств. Отдельное направление — законотворческая деятельность, направленная на повышение эффективности российской армии.

«На 1 июня увеличение военной пенсии составит 19%. По нашей инициативе приняли закон, защищающий боевые выплаты от списаний. Важным считаю законопроект, позволяющий военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на спецдолжностях», — отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также был принят закон, позволяющий получать жилье семьям военнослужащих с учетом детей, рожденных после смерти военных. Внесена поправка, увеличивающая пособие по уходу за ребенком матерям, проходящим службу.

Помимо этого, фракция начала гармонизацию законодательства ЛДНР, чтобы помочь вернуть Донбасс к мирной жизни. Эта работа идет в каждой сфере — экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве — в каждом из регионов РФ.

«За прошедшую весеннюю сессию депутатами нашей фракции инициировано и принято большое количество законов социально-значимой направленности. Поскольку наш регион сельскохозяйственный, этой теме мы уделяем особое внимание. Депутаты фракции совместно с департаментом агропромышленного комплекса региона разработали и создали в регионе сельхозкооперативы и подкрепили их статус на законодательном уровне. Это особенно важно в условиях антироссийских санкций, когда государство использует каждую возможность импортозамещения», — рассказал URA.RU руководитель фракции «Единая Россия» в курганской областной думе Марат Исламов.

На территории были приняты поправки по утверждению порядка предоставления частичной компенсации расходов на строительство газопровода внутри земельного участка и приобретение спецоборудования отдельным категориям граждан.

Кроме того, региональные депутаты «ЕР» предлагают закрепить право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, на получение жилищного сертификата для приобретения жилого помещения самостоятельно. Эту «инициативу направили для рассмотрения в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ», — подчеркнул Исламов.

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