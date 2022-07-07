Аналитик рассказал о ловушке, связанной с ослаблением рубля

08 июля 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Стабильный курс валют необходим для развития бизнеса и инвестиций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. «Бизнесу необходима стабильная и предсказуемая ситуация с экономическими условиями, что позитивно влияет на экономическую активность бизнеса, позволяя проводить долгосрочное планирование», — пояснил он в беседе с агентством «Прайм». Кроме того, по словам специалиста, «резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров». После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики заявляли, что рубль стал самой сильной валютой в мире в этом году, продемонстрировав потрясающий рост. Однако в первую неделю июля курс доллара впервые с 30 мая поднялся выше 64 рублей. Евро тем временем вырос до 66 рублей. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Колебания на валютном рынке — вне зависимости от их направления — сокращают возможности компаний строить планы дальнейшего развития и инвестиций. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. «Бизнесу необходима стабильная и предсказуемая ситуация с экономическими условиями, что позитивно влияет на экономическую активность бизнеса, позволяя проводить долгосрочное планирование», — пояснил он в беседе с агентством «Прайм». Кроме того, по словам специалиста, «резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров». После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики заявляли, что рубль стал самой сильной валютой в мире в этом году, продемонстрировав потрясающий рост. Однако в первую неделю июля курс доллара впервые с 30 мая поднялся выше 64 рублей. Евро тем временем вырос до 66 рублей. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар.