08 июля 2022
07 июля 2022

Большой градусник в Салехарде показывает минусовую температуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., термометр, холод, зима, градусник
Шкала градусника показывает температуру от -50 С до +40 С (архивное фото) Фото:

Установленный на фасаде дома в Салехарде (ЯНАО) термометр показывает температуру -45 градусов. Это не первая его поломка, передает корреспондент URA.RU.

Градусник установили в декабре 2020 года. О неполадках ранее сообщали пользователи соцсетей. В феврале 2021 года термометр показывал +40 градусов, сообщает «МК Ямал».

Шкала показывает температуру от -50 до +40 градусов. Высота конструкции 22,4 метра, вес — 589 килограмм. Градусник подсвечивает 26 тысяч светодиодов.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Уличный градусник в Салехарде показывает минусовую температуру

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Установленный на фасаде дома в Салехарде (ЯНАО) термометр показывает температуру -45 градусов. Это не первая его поломка, передает корреспондент URA.RU. Градусник установили в декабре 2020 года. О неполадках ранее сообщали пользователи соцсетей. В феврале 2021 года термометр показывал +40 градусов, сообщает «МК Ямал». Шкала показывает температуру от -50 до +40 градусов. Высота конструкции 22,4 метра, вес — 589 килограмм. Градусник подсвечивает 26 тысяч светодиодов. В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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