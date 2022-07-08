Шкала градусника показывает температуру от -50 С до +40 С (архивное фото)
Установленный на фасаде дома в Салехарде (ЯНАО) термометр показывает температуру -45 градусов. Это не первая его поломка, передает корреспондент URA.RU.
Градусник установили в декабре 2020 года. О неполадках ранее сообщали пользователи соцсетей. В феврале 2021 года термометр показывал +40 градусов, сообщает «МК Ямал».
Шкала показывает температуру от -50 до +40 градусов. Высота конструкции 22,4 метра, вес — 589 килограмм. Градусник подсвечивает 26 тысяч светодиодов.
В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Уличный градусник в Салехарде показывает минусовую температуру
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