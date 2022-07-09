Канцлер ФРГ Шольц предрек несколько лет проблем с энергетикой

10 июля 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц считает, что решить проблему с энергобезопасностью ФРГ не удастся еще несколько лет Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Газовый кризис в Европе Решить проблему с энергетической безопасностью Германии не удастся решить в течение нескольких лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — сказал Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте Бундестага. Канцлер отметил, что федеральное правительство Германии предприняло меры по подготовке к дефициту газа. «Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах, а также мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — сказал Шольц. Кроме того, он добавил, что немецкие власти стремятся к тому, чтобы в долгосрочной перспективе избавиться от зависимости импорта энергетических ресурсов и увеличить долю возобновляемых источников энергии. Для этого, уточнил канцлер, меняется законодательство в непривычном темпе для Германии. Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что Германия проиграла, поддержав эмбарго на российскую нефть. Школам ФРГ грозит закрытие из-за нехватки газоснабжения. Летом этого года российская компания «Газпром» сократила поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. У последней возникли проблемы с переправкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из-за санкций против России. При условии 100-процентной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца, ранее отмечал глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Решить проблему с энергетической безопасностью Германии не удастся решить в течение нескольких лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — сказал Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте Бундестага. Канцлер отметил, что федеральное правительство Германии предприняло меры по подготовке к дефициту газа. «Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах, а также мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — сказал Шольц. Кроме того, он добавил, что немецкие власти стремятся к тому, чтобы в долгосрочной перспективе избавиться от зависимости импорта энергетических ресурсов и увеличить долю возобновляемых источников энергии. Для этого, уточнил канцлер, меняется законодательство в непривычном темпе для Германии. Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что Германия проиграла, поддержав эмбарго на российскую нефть. Школам ФРГ грозит закрытие из-за нехватки газоснабжения. Летом этого года российская компания «Газпром» сократила поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. У последней возникли проблемы с переправкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из-за санкций против России. При условии 100-процентной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца, ранее отмечал глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.