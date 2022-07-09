Канцлер ФРГ Шольц предрек несколько лет проблем с энергетикой

Решить проблему с энергетической безопасностью Германии не удастся решить в течение нескольких лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — сказал Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте Бундестага.
Канцлер отметил, что федеральное правительство Германии предприняло меры по подготовке к дефициту газа. «Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах, а также мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — сказал Шольц.
Кроме того, он добавил, что немецкие власти стремятся к тому, чтобы в долгосрочной перспективе избавиться от зависимости импорта энергетических ресурсов и увеличить долю возобновляемых источников энергии. Для этого, уточнил канцлер, меняется законодательство в непривычном темпе для Германии.
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Решить проблему с энергетической безопасностью Германии не удастся решить в течение нескольких лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — сказал Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте Бундестага. Канцлер отметил, что федеральное правительство Германии предприняло меры по подготовке к дефициту газа. «Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах, а также мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — сказал Шольц. Кроме того, он добавил, что немецкие власти стремятся к тому, чтобы в долгосрочной перспективе избавиться от зависимости импорта энергетических ресурсов и увеличить долю возобновляемых источников энергии. Для этого, уточнил канцлер, меняется законодательство в непривычном темпе для Германии. Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что Германия проиграла, поддержав эмбарго на российскую нефть. Школам ФРГ грозит закрытие из-за нехватки газоснабжения. Летом этого года российская компания «Газпром» сократила поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. У последней возникли проблемы с переправкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из-за санкций против России. При условии 100-процентной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца, ранее отмечал глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.