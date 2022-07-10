Курганцы жалуются на нашествие птиц

Курганские дачники заявили о нашествии сорок, ворующих мыло и клюющих урожай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана сообщают о нашествии птиц, которые портят ягоды и воруют мыло на дачных участках. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько курганских дачников.

«Нас одолели птицы, которые действуют будто бандами. Они съедают ягоды — жимолость и клубнику. Одна группировка — черные птицы, похожие не воронов или дроздов. Они очень хитрые: забираются даже под укрывной материал, если он где-то не плотно прилегает, не боятся даже пугала. Пробовали отгонять, но они прячутся, или убегают по дорожкам», — рассказала одна из жительниц садоводства, расположенного в 20 километрах от города, в сторону Екатеринбурга.

Другая дачница, садоводство которой находится в стороне Болдинцево, уточнила, что сороки на ее участке не только съедают ягоды, но и занимаются воровством. «Крадут мыло, которое находится возле уличного умывальника. Вначале я думала, что это мыши или крысы, а потом увидела сорок. Они поклевали мыло, а потом унесли его», — пожаловалась пенсионерка. Она отметила, что теперь не оставляет мыло на виду.

Председатель курганского отделения Союза охраны птиц Игорь Бологов рассказал URA.RU, что сороки относятся к семейству врановых, которые считаются интеллектуально развитыми птицами. «Сороки очень любопытны, поэтому их привлекают разные предметы, оставленные человеком. Вещи они находят случайно, обследуя территорию в поисках пищи. Если говорить о мыле, то в своем составе оно имеет жирные масла, которые получают из растительных и животных продуктов, например, сала. Жир — источник энергии для птиц, поэтому мыло привлекает их как нечто съестное», — объясняет Бологов.

До этого URA.RU писало, что жители Сафакулево Курганской области пасут стадо баранов близко к домам, из-за чего их жильцы чувствуют неприятный запах. По словам курганцев, из-за сильной вони они не открывают дома окна, чтобы проветрить помещение в жару.

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