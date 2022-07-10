В Тюмени разработали уникальный нейроинструмент

Тюменские специалисты разработали самый легкий в мире пинцет для операций на мозге Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские нейрохирурги разработали уникальный пинцет для операций на мозге. Об этом сообщает официальный паблик региона «Тюменская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Уникальный пинцет для операций на мозге разработали тюменские нейрохирурги. Инструмент сразу по нескольким показателям превосходит зарубежные аналоги: он легче, не пригорает и не прилипает к тканям», — сообщает паблик «Тюменская область».

Там уточнили, что тюменские пинцеты уже закупили ведущие медцентры Киргизии и Узбекистана. Как отметил главный Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов, отечественный инструмент во многом превосходит зарубежные аналоги. «Те аналоги, которые были у нас — американские, европейские, нас не совсем устраивали в процессе работы. Во-первых, они тяжелые были, а во-вторых, самый неприятный момент — они пригорают. Наши операции, как правило, многочасовые. Бывают и по 10 часов, и по 12. Поэтому, естественно, пинцет должен быть легким», — приводит слова Суфианова паблик «Тюменская область».

Тюменский пинцет — самый легкий в мировой хирургии. Его вес в два раза меньше американского аналога и составляет 18 гр. «Если в глубине раны пригорит сосуд, то ты можешь его оторвать, потянуть, будет кровотечение и ты не сможешь его остановить, потому что это в глубине мозга. И человек умирает. Этот пинцет не уступает, а в ряде случаев обладает лучшими характеристиками по антипригарности в сравнении с ведущими компаниями, которые производят такие пинцеты», — отметил Суфианов.

Необходимость в импортозамещении возникла на фоне санкций, которые западные лидеры ввели против России в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. К ним также присоединились многие зарубежные компании, которые решили покинуть рынок РФ, либо приостановить ведение бизнеса в стране.

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