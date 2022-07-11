Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «неприятный сюрприз» для России. Им якобы станет поставка оружия из Нидерландов. Такое заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 июля.

Президент РФ Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины в упрощенном порядке. Ранее его могли получить только жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

Хакеры украинской группы «Берегини» наладили каналы поступления оперативной информации украинских военных о происходящем на фронте. По этой информации, потери ВСУ в спецоперации на Украине составляют не менее 50-70 тысяч человек;

Украина пытается удержать Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов. Они расстреливают военных при попытке бегства, пояснил посол ЛНР в России Родион Мирошник;

Российские военные в поселке Лоскутовка в ЛНР изъяли у местного жителя американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Мужчина хранил оружие в своем гараже;

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS в Амвросиевском районе Донецкой области. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек, передает Штаб территориальной обороны ДНР;

На главу Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение украинские военные, но он не пострадал. Об этом рассказал замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. Кроме того, жители Херсона предотвратили покушение на главу региона Владимира Сальдо. Граждане вовремя сообщили о взрывном устройстве, заявила Военно-гражданская администрация Херсонской области;

Cотрудники ФСБ, которые выполняли задачи в спецоперации на Украине, получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму представители всех пяти фракций.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В свою очередь, украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы и используют их в качестве живых щитов.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!