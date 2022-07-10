Украинские хакеры взломали секретные каналы связи ВСУ. «Удалось невозможное» 11 июля 2022 в 07:21 Размер текста - 17 + Хакеры узнали о происходящем на украинском фронте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хакеры украинской группы «Берегини» наладили каналы поступления оперативной информации ВСУ о происходящем на фронте. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. «У нас очень хорошие налажены каналы получения информации, причем такие каналы, которые сами представители ВСУ считают безопасными и защищенными. Девочки из группы „Берегини“ — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — заявил российский хакер в интервью РИА «Новости». Также он отметил, что потери ВСУ в спецоперации на Украине составляют не менее 50-70 тысяч человек. По его словам, в офисе президента Украины занижают цифры. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса. Ранее хакеры RaHDIt опубликовали новые данные разведчиков Украины, передает RT. По их информации, среди сотрудников главного управления украинской разведки есть наркозависимые, судимые за грабежи, незаконный оборот оружия и другие преступления, сообщает «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Хакеры украинской группы «Берегини» наладили каналы поступления оперативной информации ВСУ о происходящем на фронте. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. «У нас очень хорошие налажены каналы получения информации, причем такие каналы, которые сами представители ВСУ считают безопасными и защищенными. Девочки из группы „Берегини“ — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — заявил российский хакер в интервью РИА «Новости». Также он отметил, что потери ВСУ в спецоперации на Украине составляют не менее 50-70 тысяч человек. По его словам, в офисе президента Украины занижают цифры. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса. Ранее хакеры RaHDIt опубликовали новые данные разведчиков Украины, передает RT. По их информации, среди сотрудников главного управления украинской разведки есть наркозависимые, судимые за грабежи, незаконный оборот оружия и другие преступления, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям