Фото URA.RU заставило европейцев изменить мнение о спецоперации. Видео

12 июля 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Фотографию с обстрела Донецка зарубежные СМИ пытаются выдать за обстрелы Киева российскими войсками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за скандала с итальянской газетой La Stampa, которая использовала в своих фейковых публикациях фото агентства URA.RU, сделанное после взрыва украинской ракеты «Точка-У» в Донецке, в Испании провели эксперимент. Испанцам показали статьи из иностранных СМИ якобы об обстреле ВС РФ Украины, с фото URA.RU. После того как граждане узнавали правду о том, где сделана фотография, они признавали вранье западной прессы. «В Испании провели эксперимент: людям показывали фотографии двух западных газет. Эти газеты утверждали, что российские войска обстреливали мирные украинские города, но фотографии были сделаны уже после ударов ВСУ по Донбассу. Прохожие не смогли доподлинно определить, относилось ли фото к тому, что было написано в статье», — пишет telegram-канал иностранной организации War on Fakes. Отмечается также, что «западные СМИ откровенно манипулируют информацией и пишут только то, что им выгодно». Издания не показывают всей правды, когда она им неудобна. Ранее в Италии признали, что La Stampa создала фейк на основе фото URA.RU. В ответ на это агентство подало в суд на газету, а министр ДНР Наталья Никонорова рассказала Греции о фейке, вызвавшем международный скандал. Утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв в результате применения ВСУ ракеты «Точка-У». Погиб 21 человек, в больнице оказалось 35 граждан. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко снял последствия трагедии: разрушения, работу спасателей, трупы и горе людей. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины проходит вынужденно. Основной приоритет российской армии — спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за скандала с итальянской газетой La Stampa, которая использовала в своих фейковых публикациях фото агентства URA.RU, сделанное после взрыва украинской ракеты «Точка-У» в Донецке, в Испании провели эксперимент. Испанцам показали статьи из иностранных СМИ якобы об обстреле ВС РФ Украины, с фото URA.RU. После того как граждане узнавали правду о том, где сделана фотография, они признавали вранье западной прессы. «В Испании провели эксперимент: людям показывали фотографии двух западных газет. Эти газеты утверждали, что российские войска обстреливали мирные украинские города, но фотографии были сделаны уже после ударов ВСУ по Донбассу. Прохожие не смогли доподлинно определить, относилось ли фото к тому, что было написано в статье», — пишет telegram-канал иностранной организации War on Fakes. Отмечается также, что «западные СМИ откровенно манипулируют информацией и пишут только то, что им выгодно». Издания не показывают всей правды, когда она им неудобна. Ранее в Италии признали, что La Stampa создала фейк на основе фото URA.RU. В ответ на это агентство подало в суд на газету, а министр ДНР Наталья Никонорова рассказала Греции о фейке, вызвавшем международный скандал. Утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв в результате применения ВСУ ракеты «Точка-У». Погиб 21 человек, в больнице оказалось 35 граждан. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко снял последствия трагедии: разрушения, работу спасателей, трупы и горе людей. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины проходит вынужденно. Основной приоритет российской армии — спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.