После смены директора в госучреждении Кургана начались увольнения

По данным источника, некоторые сотрудники написали заявление на увольнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из «Курганавтодора» летом уволились или захотели уволиться некоторые сотрудники. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властям региона. До этого в организации сменился директор.

«Из „Курганавтодора“ массово увольняются сотрудники. В отделе по мостам было два сотрудника, одна уволилась, второй написал заявление. С других отделов тоже. Скоро будет хаос», — рассказал источник.

По одной из версий, по словам источника, это может быть связано с методами управления директора организации Павла Ганина, которые он перенес с прошлого места работы. В приемной «Курганавтодора» URA.RU ответили, что Ганина не было на месте. URA.RU направило запрос по тему в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими региональными департаментами, так как «Курганавтодор» относится к одному из них. На момент написания новости, ответ не был получен.

О новом руководителе «Курганавтодора» стало известно в мае. Ранее Ганин был заместителем начальника отдела — начальником Отделения технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области.