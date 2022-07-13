В Европе готовятся к тяжелой расплате за антироссийские санкции

ЕС ждет самая суровая зима за последние полвека, заявил вице-премьер Румынии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз, как и вся Европа, заплатит большую цену за антироссийские санкции. Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор. По его словам, континенту предстоит самая суровая зима за последние 60 лет.

«В первую очередь, мы, Евросоюз, оплатим санкции против России <…> Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению, и не предвидится в настоящее время, нет никаких признаков приближения конца конфликта», — сказал Хунор в эфире телеканала B1 TV.

«Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет. Даже, к сожалению, для всей Европы», — добавил вице-премьер.

Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэра также заявлял, что страна готовится к полному отказу от поставок российского газа.