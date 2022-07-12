В ЯНАО скандальная компания сфабриковала дело против сотрудницы

Компания обвинила женщину в разглашении персональных данных сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор «ГазЭнергоСтрой» Вадим Олешко обвинил свою сотрудницу Надежду Меринову в разглашении персональных данных, составляющих служебную тайну. Как сообщил URA.RU адвокат женщины Евгений Гудимов, работодатель подготовил провокацию для работника, которому ранее проиграл суд.

«Соотрудник ООО „ГазЭнергоСтрой“ Меринова Надежда на регулярной основе подвергается дискриминации со стороны работодателя по причине ее имущественного и должностного положения. В осуществлении своей цели работниками компании была подготовлена провокация в отношении подзащитной, которая послужила основанием для привлечения ее к дисциплинарной ответственности. На основании приказа работодателя от 29 июня 2022 года ей был объявлен выговор за разглашение персональных данных сотрудников, разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну», — сообщает Гудимов.

Адвокат добавляет, что в тексте приказа усматривается то, что его подзащитная фактически совершила уголовное преступление, а именно незаконно получила и разгласила сведения, составляющие коммерческую тайну. Как стало известно из текста приказа (имеется в распоряжении URA.RU), причиной для дисциплинарного взыскания стало то, что с рабочего компьютера Надежды Мериновой было отправлено письмо с документами на ее личную почту. Однако с данным приказом не согласились адвокат и его подзащитная, которые написали жалобу в прокуратуру, с просьбой провести проверку в организации.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «ГазЭнергоСтрой». На момент публикации ответа не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ООО «ГазЭнергоСтрой» после проигранного директором суда своей сотруднице начали травлю женщины. Вместо работы она пишет объяснительные по несуществующим нарушениям.