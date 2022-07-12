Тюменских сталеваров проверяют на интерес к геям и диссидентству

13 июля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Федеральная служба охраны решила узнать у рабочих, не смущает ли их демонстрация однополой любви в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам завода «Электросталь Тюмени» (филиал ООО «УГМК-Сталь») предложили пройти опрос и высказаться об их позиции по поводу однополых отношений, отказе от российского гражданства и готовы ли они защищать страну в случае войны. Информацию об анкетировании URA.RU подтвердили в компании. «Инициатива проведения этого опроса исходила от государства, подобное не редкость, встречается ежеквартально. Данная анкета пришла от Центра специальной связи и информации ФСО РФ в Тюменской области. Опрос анонимный и добровольный. Листы даже не вручались сотрудникам в руки: они находятся в свободном доступе, заполняются по желанию», — рассказали URA.RU в отделе по общим вопросам и социальным проектам завода «Электросталь Тюмени». В опроснике, который предложили заполнить сталеварам, в частности, спрашивалось об их точке зрения на однополые отношения и их демонстрацию в СМИ. Работники также могли высказаться о том, готовы ли они отказаться от гражданства РФ, и будут ли защищать страну, если бы «завтра началась война». Анкету обнародовал telegram-канал «Обратная сторона Тюмени». В разговоре с URA.RU несколько сотрудников завода также подтвердили, что подобный опрос проводится на предприятии.

Сотрудникам завода «Электросталь Тюмени» (филиал ООО «УГМК-Сталь») предложили пройти опрос и высказаться об их позиции по поводу однополых отношений, отказе от российского гражданства и готовы ли они защищать страну в случае войны. Информацию об анкетировании URA.RU подтвердили в компании. «Инициатива проведения этого опроса исходила от государства, подобное не редкость, встречается ежеквартально. Данная анкета пришла от Центра специальной связи и информации ФСО РФ в Тюменской области. Опрос анонимный и добровольный. Листы даже не вручались сотрудникам в руки: они находятся в свободном доступе, заполняются по желанию», — рассказали URA.RU в отделе по общим вопросам и социальным проектам завода «Электросталь Тюмени». В опроснике, который предложили заполнить сталеварам, в частности, спрашивалось об их точке зрения на однополые отношения и их демонстрацию в СМИ. Работники также могли высказаться о том, готовы ли они отказаться от гражданства РФ, и будут ли защищать страну, если бы «завтра началась война». Анкету обнародовал telegram-канал «Обратная сторона Тюмени». В разговоре с URA.RU несколько сотрудников завода также подтвердили, что подобный опрос проводится на предприятии.