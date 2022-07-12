Почти 20% учеников школы Кургана провалили ОГЭ

13 июля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

В курганской школе 38 девятиклассников не смогли сдать ОГЭ по математике с первого раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одной из школ города Кургана почти 20% учеников не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике с первого раза, из них трое учеников не справились с пересдачей. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. «У нас в школе из более чем 170 девятиклассников 38 не сдали ОГЭ по математике с первого раза. В июле была пересдача: трое не сдали, один ученик сдал на четверку, а у остальных — тройки. Такое качество образования. Возможно, повлияла на успеваемость дистанционка», — рассказали родители школьников. В департаменте социальной политики Кургана на запрос URA.RU ответили, что для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам, была организована пересдача в резервные дни основного периода с 4 по 9 июля. «По данным на 12.07.2022 г. не прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) в основной период 6,6% обучающихся школ города Кургана (в 2021 году было 13,5%). Эти выпускники смогут пересдать экзамены в дополнительные сроки в сентябре», — ответили в ведомстве. Информацию по конкретной школе комментировать не стали.

В одной из школ города Кургана почти 20% учеников не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике с первого раза, из них трое учеников не справились с пересдачей. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. «У нас в школе из более чем 170 девятиклассников 38 не сдали ОГЭ по математике с первого раза. В июле была пересдача: трое не сдали, один ученик сдал на четверку, а у остальных — тройки. Такое качество образования. Возможно, повлияла на успеваемость дистанционка», — рассказали родители школьников. В департаменте социальной политики Кургана на запрос URA.RU ответили, что для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам, была организована пересдача в резервные дни основного периода с 4 по 9 июля. «По данным на 12.07.2022 г. не прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) в основной период 6,6% обучающихся школ города Кургана (в 2021 году было 13,5%). Эти выпускники смогут пересдать экзамены в дополнительные сроки в сентябре», — ответили в ведомстве. Информацию по конкретной школе комментировать не стали.