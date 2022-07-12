Курганцы ужаснулись мертвой рыбе и ракам в реке

Из-за сильной жары в реке Миасс гибнет рыба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Каргапольского района Курганской области заявили о заморе рыбы в реке Миасс. Об этом курганцы сообщают в группе «Инцидент | Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте».

«В Миассе вновь случился замор рыбы! По течению плывут погибшие чебаки, окуньки, ерши, щурята, караси и даже раки! Что послужило причиной их гибели?», — интересуются местные жители.

Замначальника отдела госконтроля и охраны водных биологических ресурсов по Курганской области Александр Смирнов подтвердил URA.RU факт замора рыбы. «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) проверил реку вблизи поселка. Вся поверхность воды покрыта мертвой и ослабленной рыбой, присутствие мертвых раков не зафиксировано. В 8:00 утра температура воды составляла 27 градусов. Из-за недостатка кислорода рыба задохнулась», — говорит представитель ведомства.

По словам Смирнова, на днях в Каргаполье должны приехать с экспертизой специалисты тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). «Ситуация находится под контролем, не только под нашим, как органа рыбоохраны, но и управления ветеринарии и других ведомств», — уточнил замначальника.

До этого URA.RU писало, что в Курганской области представители природоохранной прокуратуры проверили образцы рыбы и воды трех озер Варгашинского и Кетовского районов после жалоб местных о заморе рыбы. Курганцы публиковали снимки и видео с сотнями мертвых рыб.